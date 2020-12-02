ЗАМАНА - Народный артист России Борис Плотников скончался в возрасте 71 года

Народный артист России Борис Плотников скончался в возрасте 71 года

Автор
02 декабря, 2020. Среда 15:44
Народный артист России Борис Плотников скончался в возрасте 71 года Народный артист России Борис Плотников скончался в возрасте 71 года

Как сообщает «Интерфакс», причина смерти театрального педагога и известного артиста осложнения на фоне коронавируса. Перед этим в течение недели он находился в больнице и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Народный артист России Борис Плотников скончался в возрасте 71 года
Культура

Плотников был профессором кафедры мастерства актёра и руководил своей мастерской в ГИТИСе.
Широким зрительским массам Борис Плотников он был известен прежде всего как доктор Борменталь из снятой Владимиром Бортко экранизации булгаковского «Собачьего сердца». Но знатоки кинематографа будут помнить его и по другим, главным, ролям достаточно сказать, что дебютировал Борис Плотников на экране у великой Ларисы Шепитько в картине «Восхождение».
О дате и месте похорон пока не сообщается.

 

Последнее от Хадижат

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top