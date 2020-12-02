Народный артист России Борис Плотников скончался в возрасте 71 года

Как сообщает «Интерфакс», причина смерти театрального педагога и известного артиста осложнения на фоне коронавируса. Перед этим в течение недели он находился в больнице и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Плотников был профессором кафедры мастерства актёра и руководил своей мастерской в ГИТИСе.

Широким зрительским массам Борис Плотников он был известен прежде всего как доктор Борменталь из снятой Владимиром Бортко экранизации булгаковского «Собачьего сердца». Но знатоки кинематографа будут помнить его и по другим, главным, ролям достаточно сказать, что дебютировал Борис Плотников на экране у великой Ларисы Шепитько в картине «Восхождение».

О дате и месте похорон пока не сообщается.