Плотников был профессором кафедры мастерства актёра и руководил своей мастерской в ГИТИСе.
Широким зрительским массам Борис Плотников он был известен прежде всего как доктор Борменталь из снятой Владимиром Бортко экранизации булгаковского «Собачьего сердца». Но знатоки кинематографа будут помнить его и по другим, главным, ролям достаточно сказать, что дебютировал Борис Плотников на экране у великой Ларисы Шепитько в картине «Восхождение».
О дате и месте похорон пока не сообщается.
Народный артист России Борис Плотников скончался в возрасте 71 года
- Автор Хадижат
- 02 декабря, 2020. Среда 15:44
Как сообщает «Интерфакс», причина смерти театрального педагога и известного артиста осложнения на фоне коронавируса. Перед этим в течение недели он находился в больнице и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.
Плотников был профессором кафедры мастерства актёра и руководил своей мастерской в ГИТИСе.
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