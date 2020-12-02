Создатель «Викингов» снимет сериал про эпидемию бубонной чумы

Майкл Хёрст, известный по сериалу "Викинги", готовится к съемкам нового проекта. На этот раз, режиссер возьмется за необычайно актуальную тему эпидемии. Правда, не коронавируса, а бубонной чумы, бушующей в Англии.

Действия сериала происходят в 1665 году, в столице Англии. Сценаристом проекта, получившего название «Год чумы», станет Колман Херберт («Дивный новый мир»). Дата начала съёмок пока не сообщается. Транслятором сериала выступит History Channel Напомним, в скором времени Майкл Херст выпустит ещё один сериал по вселенной «Викингов» им станет сиквел шоу под названием «Вальгалла». Проект будет посвящён времена правления Вильгельма Завоевателя и норвежского короля Харальда Сурового.