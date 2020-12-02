В Сети появился тизер первого из двух праздничных спецэпизодов сериала HBO "Эйфория"

Напомним, первый сезон сериала «Эйфория» был посвящен многообразию подростковых проблем и имел огромный успех как у зрителей, так и у критиков, щедро одаривающих комплиментарными высказываниями как разработку сюжета, так и актерскую игру. К слову, своим подписчикам в Instagram сериал к просмотру советовал даже Леонардо Ди Каприо. Персонажи «Эйфории» живые, а образ каждого легко спроецировать на своих юных знакомых.

Выход второго сезона планировался на будущий год, но, возможно, будет несколько отложен в связи с эпидемиологической обстановкой.