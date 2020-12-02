ЗАМАНА - В Сети появился тизер первого из двух праздничных спецэпизодов сериала HBO "Эйфория"

В Сети появился тизер первого из двух праздничных спецэпизодов сериала HBO "Эйфория"

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02 декабря, 2020. Среда 04:16
В Сети появился тизер первого из двух праздничных спецэпизодов сериала HBO &quot;Эйфория&quot;

 Выход первого специального эпизода состоится на HBO Max 6 декабря. Дата премьеры второго пока неизвестна.

Напомним, первый сезон сериала «Эйфория» был посвящен многообразию подростковых проблем и имел огромный успех как у зрителей, так и у критиков, щедро одаривающих комплиментарными высказываниями как разработку сюжета, так и актерскую игру. К слову, своим подписчикам в Instagram сериал к просмотру советовал даже Леонардо Ди Каприо. Персонажи «Эйфории»  живые, а образ каждого легко спроецировать на своих юных знакомых. 

Выход второго сезона планировался на будущий год, но, возможно, будет несколько отложен в связи с эпидемиологической обстановкой.

 

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