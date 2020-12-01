На данный момент, на разных уровнях производства находятся три сериала супергеройской вселенной: «Сокол», «Зимний солдат» и «WandaVision». Также компания Marvel занята съемкой полнометражных фильмоd «Человек-паук-3» и «Доктор Стрэндж в мультивселенной безумия».
Marvel начнет снимать сериал «Соколиный глаз» 2 декабря
- Автор Хадижат
- 01 декабря, 2020. Вторник 16:45
Ранее компания уже планировала начать съемки проекта в июле уходящего года, но в связи с эпидемиологической ситуацией, график производства пришлось подкорректировать.
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