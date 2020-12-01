Исчезновению малых народов посвящен новый проект Тимура Бекмамбетова

Главные роли в фильме сыграют Виктор Сухоруков, широко известный по картинам "Брат" и "Брат 2" и молодая звезда сериала "Чики" Варвара Шмыкова.

Известно, что в картине Бекмамбетов занят в качестве художественного руководителя. В данный момент режиссер также работает над первым в мире блокбастером в вертикальном формате. Кроме того, режиссер заключил контракт с Universal на пять скринлайф-фильмов в разных жанрах.