ЗАМАНА - Исчезновению малых народов посвящен новый проект Тимура Бекмамбетова

Исчезновению малых народов посвящен новый проект Тимура Бекмамбетова

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01 декабря, 2020. Вторник 16:25
Исчезновению малых народов посвящен новый проект Тимура Бекмамбетова

Картина "Микулай" станет дебютом молодого кинематографиста Ильшата Рахимова, по словам которого, сценарий затрагивает важней проблему исчезновения малых народов в период глобализации.

Исчезновению малых народов посвящен новый проект Тимура Бекмамбетова
Культура

Главные роли в фильме сыграют Виктор Сухоруков, широко известный по картинам "Брат" и "Брат 2" и молодая звезда сериала "Чики" Варвара Шмыкова.
Известно, что в картине Бекмамбетов занят в качестве художественного руководителя. В данный момент режиссер также работает над первым в мире блокбастером в вертикальном формате. Кроме того, режиссер заключил контракт с Universal на пять скринлайф-фильмов в разных жанрах.

 

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