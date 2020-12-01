Как сообщает Национальная служба новостей, работа над созданием концепции зала велась на протяжении года. Открытие, по словам директора музея Тимура Велиханова, было запланировано еще в мае, но дату пришлось перенести, в связи с эпидемиологической ситуацией в стране.
По словам руководителя музея, работа по сбору информации уже завершена, в данный момент технопарк «Кванториум» занимается разработкой самого мультимедиа проекта.
Стоит отметить, что подобного зала «Боевой славы» нет ни в одном регионе Северного Кавказа.
Единственный в СКФО интерактивный зал «Боевой славы» появится в Дагестане
- Автор Хадижат
- 01 декабря, 2020. Вторник 11:05
Новый интерактивный зал «Боевой славы» готовится к открытию в Историческом парке «Россия Моя история» в Махачкале.
Как сообщает Национальная служба новостей, работа над созданием концепции зала велась на протяжении года. Открытие, по словам директора музея Тимура Велиханова, было запланировано еще в мае, но дату пришлось перенести, в связи с эпидемиологической ситуацией в стране.
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