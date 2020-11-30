Британский министр культуры призвал Netflix добавить в сериал «Корона» пометку о вымысле

Как он считает, Netflix, который показывает уже 4 сезон, должен добавить отметку о том, что сериал сугубо художественный. Он отметил, что поколение, которое родилось после описанных в шоу событий, может принять сериал за исторический факт. Это может нанести ущерб в репутации королевской семье Британии.