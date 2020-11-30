ЗАМАНА - Британский министр культуры призвал Netflix добавить в сериал «Корона» пометку о вымысле

Британский министр культуры призвал Netflix добавить в сериал «Корона» пометку о вымысле

Автор
30 ноября, 2020. Понедельник 16:09
Британский министр культуры призвал Netflix добавить в сериал «Корона» пометку о вымысле

Руководитель культуры Великобритании Оливер Дауден оценил достоверность шоу «Корона» от стримингового сервиса Netflix в интервью Daily Mail. 

Британский министр культуры призвал Netflix добавить в сериал «Корона» пометку о вымысле
Культура

Как он считает, Netflix, который показывает уже 4 сезон, должен добавить отметку о том, что сериал сугубо художественный. Он отметил, что поколение, которое родилось после описанных в шоу событий, может принять сериал за исторический факт. Это может нанести ущерб в репутации королевской семье Британии. 

 

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top