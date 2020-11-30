Дагестанские говорящие куклы, обучающие главам Корана, пойдут на экспорт

На идею создания кукол автора, махачкалинку Марьям Шарипову натолкнула ситуация с трехлетней дочерью. Зайнаб очень любит смотреть зарубежные мультфильмы. Это был период, когда мы только стали приучать ее к хиджабу. И тут она заявила, что хочет сменить хиджаб на шорты, вспоминает Марьям. «Нужно было что-то предпринимать. Тогда я пошла на хитрость: взяла ее любимую куклу и нашила ей платок. Сказала: «Смотри, твоя куколка-подружка тоже носит платочек», рассказывает автор. Продукт сертифицирован и полностью безопасен для детей.