На идею создания кукол автора, махачкалинку Марьям Шарипову натолкнула ситуация с трехлетней дочерью. Зайнаб очень любит смотреть зарубежные мультфильмы. Это был период, когда мы только стали приучать ее к хиджабу. И тут она заявила, что хочет сменить хиджаб на шорты, вспоминает Марьям. «Нужно было что-то предпринимать. Тогда я пошла на хитрость: взяла ее любимую куклу и нашила ей платок. Сказала: «Смотри, твоя куколка-подружка тоже носит платочек», рассказывает автор. Продукт сертифицирован и полностью безопасен для детей.
Дагестанские говорящие куклы, обучающие главам Корана, пойдут на экспорт
- Автор Хадижат
- 30 ноября, 2020. Понедельник 11:51
За продвижение уникального местного бренда говорящих кукол «Муслима», обучающих детей сурам и главам Корана взялись в Центре поддержки экспорта.
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