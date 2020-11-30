Режиссер Крис Коламбус хотел снять последние два фильма о Гарри Поттере

В 2001 году режиссер Крис Коламбус снял первую часть по книгам британской писательницы Джоан Роулинг — "Гарри Поттер и философский камень". Он был уверен, что за каждым его решением пристально наблюдают фанаты, называющие себя поттерхэдами.

Как рассказывает режиссер, страх быть отстраненным от съемок не покидал его. Первая версия "Гарри Поттера" шла почти 3 часа, но было принято решение урезать картину до 2,5 часов.

Коламбус отметил, что снимать вторую часть франшизы — "Гарри Поттер и тайная комната" было гораздо проще. Он даже собирался снять последние 2 фильма Поттерианы, но режиссерское место в итоге отошло Девиду Йейтсу, чему не очень были рады фанаты.