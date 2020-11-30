ЗАМАНА - Режиссер Крис Коламбус хотел снять последние два фильма о Гарри Поттере

Режиссер Крис Коламбус хотел снять последние два фильма о Гарри Поттере

Автор
30 ноября, 2020. Понедельник 09:52
Режиссер Крис Коламбус хотел снять последние два фильма о Гарри Поттере

В 2001 году режиссер Крис Коламбус снял первую часть по книгам британской писательницы Джоан Роулинг — "Гарри Поттер и философский камень". Он был уверен, что за каждым его решением пристально наблюдают фанаты, называющие себя поттерхэдами.

Режиссер Крис Коламбус хотел снять последние два фильма о Гарри Поттере
Культура
Как рассказывает режиссер, страх быть отстраненным от съемок не покидал его. Первая версия "Гарри Поттера" шла почти 3 часа, но было принято решение урезать картину до 2,5 часов.

Коламбус отметил, что снимать вторую часть франшизы — "Гарри Поттер и тайная комната" было гораздо проще. Он даже собирался снять последние 2 фильма Поттерианы, но режиссерское место в итоге отошло Девиду Йейтсу, чему не очень были рады фанаты.

 

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top