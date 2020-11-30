Коламбус отметил, что снимать вторую часть франшизы — "Гарри Поттер и тайная комната" было гораздо проще. Он даже собирался снять последние 2 фильма Поттерианы, но режиссерское место в итоге отошло Девиду Йейтсу, чему не очень были рады фанаты.
Режиссер Крис Коламбус хотел снять последние два фильма о Гарри Поттере
- Автор Мадина
- 30 ноября, 2020. Понедельник 09:52
В 2001 году режиссер Крис Коламбус снял первую часть по книгам британской писательницы Джоан Роулинг — "Гарри Поттер и философский камень". Он был уверен, что за каждым его решением пристально наблюдают фанаты, называющие себя поттерхэдами.
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