ЗАМАНА - Победительницей «Детского Евровидения» стала француженка Валентина Тронель

Победительницей «Детского Евровидения» стала француженка Валентина Тронель

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30 ноября, 2020. Понедельник 00:00
Победительницей «Детского Евровидения» стала француженка Валентина Тронель

В конкурсе «Детское Евровидение – 2020» победила девочка из Франции Валентина Тронель с песней J'imagine.

Победительницей «Детского Евровидения» стала француженка Валентина Тронель
Культура

Второе место отошло казахстанке Каракат Башановой с композицией Forever , 3 место получила испанская певица Солеа, которая спела Palante.

Представительница РФ Софья Феськова, которая спела композицию My New Day, получила 10 место.

 

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