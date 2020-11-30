Второе место отошло казахстанке Каракат Башановой с композицией Forever , 3 место получила испанская певица Солеа, которая спела Palante.
Представительница РФ Софья Феськова, которая спела композицию My New Day, получила 10 место.
В конкурсе «Детское Евровидение – 2020» победила девочка из Франции Валентина Тронель с песней J'imagine.
Второе место отошло казахстанке Каракат Башановой с композицией Forever , 3 место получила испанская певица Солеа, которая спела Palante.
Представительница РФ Софья Феськова, которая спела композицию My New Day, получила 10 место.
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