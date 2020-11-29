ЗАМАНА - Дэвид Линч снимет сериал для Netflix

Дэвид Линч снимет сериал для Netflix

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29 ноября, 2020. Воскресенье 11:20
Дэвид Линч снимет сериал для Netflix

Дэвид Линч снимет для Netflix сериал с временным названием «Глициния». Знаменитый режиссер напишет и сценарий.

Дэвид Линч снимет сериал для Netflix
Культура

Режиссер планирует снять яркий и странный сериал с загадками для стримингового сервиса Netflix. Линча знают и любят за сериал "Твин пикс", фильмы "Голова-ласти", "Синий бархат", "Малхолланд драйв" и так далее.

 

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взяты из открытых источников
 

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