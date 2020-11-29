Умер актер Дэвид Проуз, сыгравший Дарта Вейдера в "Звездных войнах"

Известный актер тяжелоатлет скончался в возрасте 85 лет, в Великобритании.

Артист «носил» костюм Вейдера, а озвучивал его американский актер Джеймс Эрл Джонс. До роли в «Звездных войнах» Проуз был знаменит на британском телевидении, сыграв в социальных роликах по безопасности дорожного движения.

Причиной смерти актера стала непродолжительная болезнь, сообщил его официальный представитель Томас Боуингтон.