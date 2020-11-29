ЗАМАНА - Умер актер Дэвид Проуз, сыгравший Дарта Вейдера в "Звездных войнах"

Умер актер Дэвид Проуз, сыгравший Дарта Вейдера в "Звездных войнах"

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29 ноября, 2020. Воскресенье 10:37
Умер актер Дэвид Проуз, сыгравший Дарта Вейдера в &quot;Звездных войнах&quot;

Известный актер тяжелоатлет скончался в возрасте 85 лет, в Великобритании.

Умер актер Дэвид Проуз, сыгравший Дарта Вейдера в "Звездных войнах"
Культура

Артист «носил» костюм Вейдера, а озвучивал его американский актер Джеймс Эрл Джонс. До роли в «Звездных войнах» Проуз был знаменит на британском телевидении, сыграв в социальных роликах по безопасности дорожного движения.
Причиной смерти актера стала непродолжительная болезнь, сообщил его официальный представитель Томас Боуингтон.

 

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