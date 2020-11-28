ЗАМАНА - Дэвид Линч снимет новый сериал для Netflix

Дэвид Линч снимет новый сериал для Netflix

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28 ноября, 2020. Суббота 14:41
Дэвид Линч снимет новый сериал для Netflix

Голливудский Режиссер Дэвид Линч, известный фильмами «Голова-ластик», «Малхолланд Драйв» и сериалом «Твин Пикс» снимет новый проект для стриминговой платформы Netflix.

Сериал носит рабочее название «Глициния». Как сообщают инсайдеры, над сценарием сериала режиссер будет самостоятельно. А вот к продюсирование привлечена Сабрина С. Сазерленд, уже неоднократно работающая с Линчем над его картинами. Производство шоу начнется в мае будущего года на студии «Калверт». Сам Линч пока не подтвердил свое сотрудничество с Netflix.

Дэвид Линч снимет новый сериал для Netflix
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