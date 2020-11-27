В процессе разговора с журналистами издания Коламбус рассказал, что регулярно чувствовал свою гигантскую ответственность. Ему требовалось найти актёров, показать вселенную Джоан Роулинг на экране и показать магию. Режиссер заметил, что у него не было права ошибиться.
Режиссёр первых фильмов о Гарри Поттере признался в своих страхах
- Автор Мадина
- 27 ноября, 2020. Пятница 08:56
Создатель картин «Гарри Поттер и философский камень» и «Гарри Поттер и тайная комната» Крис Коламбус рассказал о своих страхах в процессе съёмок первого фильма легендарной франшизы. Об этом передает Collider.
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