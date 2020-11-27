Режиссёр первых фильмов о Гарри Поттере признался в своих страхах

Автор Мадина

Создатель картин «Гарри Поттер и философский камень» и «Гарри Поттер и тайная комната» Крис Коламбус рассказал о своих страхах в процессе съёмок первого фильма легендарной франшизы. Об этом передает Collider.