В процессе разговора с журналистами издания Коламбус рассказал, что регулярно чувствовал свою гигантскую ответственность. Ему требовалось найти актёров, показать вселенную Джоан Роулинг на экране и показать магию. Режиссер заметил, что у него не было права ошибиться.
Режиссер «Гарри Поттера» поделился своими страхами во время съемок первой части
- Автор Мадина
- 27 ноября, 2020. Пятница 08:56
Создатель картин «Гарри Поттер и философский камень» и «Гарри Поттер и тайная комната» Крис Коламбус рассказал о своих страхах в процессе съёмок первого фильма легендарной франшизы. Об этом передает Collider.
Последнее от Мадина
- Выполнение правил сбора, утилизации и уничтожения биоотходов рассмотрели в Правительстве республики
- Выполнение правил сбора, утилизации и уничтожения биоотходов рассмотрели в Правительстве республики
- В Дагестане открылся Центр по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
- В Дагестане открылся Центр по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
- Трудоустройство людей с ОВЗ обсудили на площадке «Точки кипения» в ДГУ