Режиссер «Гарри Поттера» поделился своими страхами во время съемок первой части

Создатель картин «Гарри Поттер и философский камень» и «Гарри Поттер и тайная комната» Крис Коламбус рассказал о своих страхах в процессе съёмок первого фильма легендарной франшизы. Об этом передает Collider.

В процессе разговора с журналистами издания Коламбус рассказал, что регулярно чувствовал свою гигантскую ответственность. Ему требовалось найти актёров, показать вселенную Джоан Роулинг на экране и показать магию. Режиссер заметил, что у него не было права ошибиться.