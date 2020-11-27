Выставка содержит 40 картин. Начала мероприятие заведующая отделом музея Дженнет Сагидова. Она заметила, что данная выставка проведена с помощью Центрального музея Великой Отечественной войны 1941-1945г годов в столице России.
Выставка «От Кремля до Рейхстага» стартовала в Дагестане
- Автор Мадина
- 27 ноября, 2020. Пятница 01:19
В Махачкале был проведен первый показ выставки «От Кремля до Рейхстага», пишет РИА "Дагестан".
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