ЗАМАНА - Выставка «От Кремля до Рейхстага» стартовала в Дагестане

Выставка «От Кремля до Рейхстага» стартовала в Дагестане

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27 ноября, 2020. Пятница 01:19
Выставка «От Кремля до Рейхстага» стартовала в Дагестане

В Махачкале был проведен первый показ выставки «От Кремля до Рейхстага», пишет РИА "Дагестан".

Выставка «От Кремля до Рейхстага» стартовала в Дагестане
Культура

Выставка содержит 40 картин. Начала мероприятие заведующая отделом музея Дженнет Сагидова. Она заметила, что данная выставка проведена с помощью Центрального музея Великой Отечественной войны 1941-1945г годов в столице России.

 

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