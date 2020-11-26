По сведениям THR, Netflix может отдать более 200 миллионов долларов владельцам, дабы получить исключительное право на своем сервисе показывать этот фильм. При этом уточняют, что компания WarnerMedia может и не согласиться на это. В их планах есть выпуск картины на своем онлайн-сервисе HBO Max.
Netflix может заплатить 200 миллионов долларов за фильм «Годзилла против Конга»
- Автор Мадина
- 26 ноября, 2020. Четверг 13:23
Популярная стриминговая платформа Netflix планирует приобрести фантастический фильм “Годзилла против Конга”.
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