Netflix может заплатить 200 миллионов долларов за фильм «Годзилла против Конга»

По сведениям THR, Netflix может отдать более 200 миллионов долларов владельцам, дабы получить исключительное право на своем сервисе показывать этот фильм. При этом уточняют, что компания WarnerMedia может и не согласиться на это. В их планах есть выпуск картины на своем онлайн-сервисе HBO Max.