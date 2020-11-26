ЗАМАНА - Netflix может заплатить 200 миллионов долларов за фильм «Годзилла против Конга»

Netflix может заплатить 200 миллионов долларов за фильм «Годзилла против Конга»

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26 ноября, 2020. Четверг 13:23
Netflix может заплатить 200 миллионов долларов за фильм «Годзилла против Конга»

Популярная стриминговая платформа Netflix планирует приобрести фантастический фильм “Годзилла против Конга”.

Netflix может заплатить 200 миллионов долларов за фильм «Годзилла против Конга»
Культура

По сведениям THR, Netflix может отдать более 200 миллионов долларов владельцам, дабы получить исключительное право на своем сервисе показывать этот фильм. При этом уточняют, что компания WarnerMedia может и не согласиться на это. В их планах есть выпуск картины на своем онлайн-сервисе HBO Max.

 

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