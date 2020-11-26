Коронавирусная эпидемия заметно повлияла на съемки "Ведьмака". Они уже были остановлены аж 2 раза, но не так давно съемки были вновь возобновлены.
Ожидается, что Netflix опубликует праздничный трейлер сериала к Новому году.
Пока нет точной даты премьеры нового сезона популярного шоу, но его ждут уже в 2021 году.
Коронавирусная эпидемия заметно повлияла на съемки "Ведьмака". Они уже были остановлены аж 2 раза, но не так давно съемки были вновь возобновлены.
Ожидается, что Netflix опубликует праздничный трейлер сериала к Новому году.
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