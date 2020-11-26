ЗАМАНА - Опубликованы новые фото со съемок второго сезона «Ведьмака»

Опубликованы новые фото со съемок второго сезона «Ведьмака»

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26 ноября, 2020. Четверг 09:10
Опубликованы новые фото со съемок второго сезона «Ведьмака»

 

Пока нет точной даты премьеры нового сезона популярного шоу, но его ждут уже в 2021 году.

Опубликованы новые фото со съемок второго сезона «Ведьмака»
Культура

Коронавирусная эпидемия заметно повлияла на съемки "Ведьмака". Они уже были остановлены аж 2 раза, но не так давно съемки были вновь возобновлены.

Ожидается, что Netflix опубликует праздничный трейлер сериала к Новому году.

 

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взяты из открытых источников
 

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