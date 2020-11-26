Пока нет точной даты премьеры нового сезона популярного шоу, но его ждут уже в 2021 году.

Коронавирусная эпидемия заметно повлияла на съемки "Ведьмака". Они уже были остановлены аж 2 раза, но не так давно съемки были вновь возобновлены.

Ожидается, что Netflix опубликует праздничный трейлер сериала к Новому году.