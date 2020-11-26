Брат Нурмагомедова подерется перед Макгрегором

Первый бой Нурмагомедова уже не первый раз переносился. Его сражение с другим бойцом Сергеем Морозовым пройдет в рамках турнира UFC 257, который возглавит сражение американского спортсмена Дастина Порье и ирландского Конора Макгрегора.