Первый бой Нурмагомедова уже не первый раз переносился. Его сражение с другим бойцом Сергеем Морозовым пройдет в рамках турнира UFC 257, который возглавит сражение американского спортсмена Дастина Порье и ирландского Конора Макгрегора.
Брат Нурмагомедова подерется перед Макгрегором
- Автор Мадина
- 26 ноября, 2020. Четверг 08:17
Спортсмен из России Умар Нурмагомедов сразится в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) 23 января, пишет "Лента.ру".
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