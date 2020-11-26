ЗАМАНА - Брат Нурмагомедова подерется перед Макгрегором

Брат Нурмагомедова подерется перед Макгрегором

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26 ноября, 2020. Четверг 08:17
Брат Нурмагомедова подерется перед Макгрегором

Спортсмен из России Умар Нурмагомедов сразится в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) 23 января, пишет "Лента.ру".

Брат Нурмагомедова подерется перед Макгрегором
Культура

Первый бой Нурмагомедова уже не первый раз переносился. Его сражение с другим бойцом Сергеем Морозовым пройдет в рамках турнира UFC 257, который возглавит сражение американского спортсмена Дастина Порье и ирландского Конора Макгрегора.

 

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