ЗАМАНА - Магомед Сулейманов: «Регионам Северного Кавказа нужна профессиональная киностудия»

Магомед Сулейманов: «Регионам Северного Кавказа нужна профессиональная киностудия»

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25 ноября, 2020. Среда 16:30
Магомед Сулейманов: «Регионам Северного Кавказа нужна профессиональная киностудия»

Председатель Союза кинематографистов РД Магомед Сулейманов высказался по поводу новости о том, что Правительство России направило в Минкультуры страны 4,2 миллиарда рублей на поддержку отечественного кино, пишет РИА "Дагестан".

Магомед Сулейманов: «Регионам Северного Кавказа нужна профессиональная киностудия»
Культура

Как заметил Сулейманов, в республике отсутствует возможность проведения профессиональных съемок кино. Так же в письме Сулейманов отмечает, что в регионах Северного Кавказа уже множество лет нет своей кинобазы, которая могла бы стать центром производства и проката картин, отражающих культурные ценности 16 миллионного населения, живущего там. Подробнее можно прочитать тут.

 

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