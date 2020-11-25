Председатель Союза кинематографистов РД Магомед Сулейманов высказался по поводу новости о том, что Правительство России направило в Минкультуры страны 4,2 миллиарда рублей на поддержку отечественного кино, пишет РИА "Дагестан".

Как заметил Сулейманов, в республике отсутствует возможность проведения профессиональных съемок кино. Так же в письме Сулейманов отмечает, что в регионах Северного Кавказа уже множество лет нет своей кинобазы, которая могла бы стать центром производства и проката картин, отражающих культурные ценности 16 миллионного населения, живущего там. Подробнее можно прочитать тут.