Магомед Сулейманов: «Регионам Северного Кавказа нужна профессиональная киностудия»
- Автор Мадина
- 25 ноября, 2020. Среда 16:30
Председатель Союза кинематографистов РД Магомед Сулейманов высказался по поводу новости о том, что Правительство России направило в Минкультуры страны 4,2 миллиарда рублей на поддержку отечественного кино, пишет РИА "Дагестан".
Как заметил Сулейманов, в республике отсутствует возможность проведения профессиональных съемок кино. Так же в письме Сулейманов отмечает, что в регионах Северного Кавказа уже множество лет нет своей кинобазы, которая могла бы стать центром производства и проката картин, отражающих культурные ценности 16 миллионного населения, живущего там. Подробнее можно прочитать тут.
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