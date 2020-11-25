ЗАМАНА - Певица Бейонсе стала лидером по числу номинаций на Grammy

Певица Бейонсе стала лидером по числу номинаций на Grammy

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25 ноября, 2020. Среда 13:13
Певица Бейонсе стала лидером по числу номинаций на Grammy

Знаменитая американская дива Бейонсе получила самое большое количество номинаций на Grammy.

Певица Бейонсе стала лидером по числу номинаций на Grammy
Культура

Певица получила номинации в 9 категориях. По 6 номинаций отошли британской певице Дуа Липе, рэперу Родди Риччу и знаменитой исполнительнице хитов Тэйлор Свифт.

 

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