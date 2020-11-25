Певица получила номинации в 9 категориях. По 6 номинаций отошли британской певице Дуа Липе, рэперу Родди Риччу и знаменитой исполнительнице хитов Тэйлор Свифт.
Певица Бейонсе стала лидером по числу номинаций на Grammy
- Автор Мадина
- 25 ноября, 2020. Среда 13:13
Знаменитая американская дива Бейонсе получила самое большое количество номинаций на Grammy.
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