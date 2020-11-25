Александр Ширвиндт госпитализирован с пневмонией в тяжелом состоянии

По сообщению СМИ, в больницу Ширвиндт был доставлен из дома, с приступом дыхательной недостаточности. Врачи оценивают состояние артиста как тяжелое. Также с коронавирусом госпитализирована супруга артиста. Напомним, Александр Ширвиндт художественный руководитель Московского академического театра сатиры, известный по ролям в таких кино работах как: "Старики-разбойники", "Ирония судьбы, или С легким паром!", "Двенадцать стульев", "Вокзал для двоих".