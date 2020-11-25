Netflix возможно войдет в следующем году в историю премии "Оскар" как студия с самым большим числом номинаций в категории "лучший фильм", передает Variety.

Прошлый рекорд был поставлен кинокомпанией MGM, представляющей в этой категории 5 картин в 1937 году. Netflix обычно приобретает и снимает большое количество хороших картин, но в 2020 году из-за эпидемии, которая препятствует многим студиям проводить премьеры фильмов, у стримингового сервиса появилось особенно много картин, которые могут быть номинированы на "Оскар".