ЗАМАНА - Netflix может побить рекорд по числу номинаций на "Оскар" за лучший фильм

Netflix может побить рекорд по числу номинаций на "Оскар" за лучший фильм

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25 ноября, 2020. Среда 08:53
Netflix может побить рекорд по числу номинаций на &quot;Оскар&quot; за лучший фильм
Netflix возможно войдет в следующем году в историю премии "Оскар" как студия с самым большим числом номинаций в категории "лучший фильм", передает Variety.
Netflix может побить рекорд по числу номинаций на "Оскар" за лучший фильм
Культура
Прошлый рекорд был поставлен кинокомпанией MGM, представляющей в этой категории 5 картин в 1937 году.  Netflix обычно приобретает и снимает большое количество хороших картин, но в 2020 году из-за эпидемии, которая препятствует многим студиям проводить премьеры фильмов, у стримингового сервиса появилось особенно много картин, которые могут быть номинированы на "Оскар".

 

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