Однако, не смотря на все неприятности, герои не унывают и относятся к происходящему с привычной им долей юмора.
Между тем Леру, жену Коляна (Николай Наумов), кусает зомби. Герою только и остается, что принять любимую такой, какая она есть: агрессивной и зомбированной. Постепенно, жители города приспосабливаются к новой действительности.
Трейлер новой комедии о похождениях реальных пацанов из Перми появился в YouTube
- Автор Хадижат
- 25 ноября, 2020. Среда 04:20
Герои фильма оказываются в центре разбушевавшейся эпидемии вируса, превращающего Пермяков в зомби. Город оцеплен силами Росгвардии.
Однако, не смотря на все неприятности, герои не унывают и относятся к происходящему с привычной им долей юмора.
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