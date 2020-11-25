Трейлер новой комедии о похождениях реальных пацанов из Перми появился в YouTube

Однако, не смотря на все неприятности, герои не унывают и относятся к происходящему с привычной им долей юмора.

Между тем Леру, жену Коляна (Николай Наумов), кусает зомби. Герою только и остается, что принять любимую такой, какая она есть: агрессивной и зомбированной. Постепенно, жители города приспосабливаются к новой действительности.