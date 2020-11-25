ЗАМАНА - Трейлер новой комедии о похождениях реальных пацанов из Перми появился в YouTube

Трейлер новой комедии о похождениях реальных пацанов из Перми появился в YouTube

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25 ноября, 2020. Среда 04:20
Трейлер новой комедии о похождениях реальных пацанов из Перми появился в YouTube

Герои фильма оказываются в центре разбушевавшейся эпидемии вируса, превращающего Пермяков в зомби. Город оцеплен силами Росгвардии.

Однако, не смотря на все неприятности, герои не унывают и относятся к происходящему с привычной им долей юмора.
Между тем Леру, жену Коляна (Николай Наумов), кусает зомби. Герою только и остается, что принять любимую такой, какая она есть: агрессивной и зомбированной. Постепенно, жители города приспосабливаются к новой действительности.

 

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взяты из открытых источников
 

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