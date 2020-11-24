«Ход королевы» признан самым популярным мини-сериалом Netflix

В интернете фигурируют сведения о том, что шоу «Ход королевы» стало самым просматриваемым проектом Netflix за первый месяц после выхода.

За прошедшие 28 дней его посмотрели 62 миллиона человек, использующих Netflix.

Сообщают, что сериал также попал в топ-10 проектов Netflix в день своего выхода.

Сериал снят по книге "Ход королевы", написанной Уолтером Тевисом.