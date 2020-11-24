За прошедшие 28 дней его посмотрели 62 миллиона человек, использующих Netflix.
Сообщают, что сериал также попал в топ-10 проектов Netflix в день своего выхода.
Сериал снят по книге "Ход королевы", написанной Уолтером Тевисом.
В интернете фигурируют сведения о том, что шоу «Ход королевы» стало самым просматриваемым проектом Netflix за первый месяц после выхода.
За прошедшие 28 дней его посмотрели 62 миллиона человек, использующих Netflix.
Сообщают, что сериал также попал в топ-10 проектов Netflix в день своего выхода.
Сериал снят по книге "Ход королевы", написанной Уолтером Тевисом.
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