ЗАМАНА - «Ход королевы» признан самым популярным мини-сериалом Netflix

«Ход королевы» признан самым популярным мини-сериалом Netflix

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24 ноября, 2020. Вторник 15:53
«Ход королевы» признан самым популярным мини-сериалом Netflix

В интернете фигурируют сведения о том, что шоу «Ход королевы» стало самым просматриваемым проектом Netflix за первый месяц после выхода.

«Ход королевы» признан самым популярным мини-сериалом Netflix
Культура

За прошедшие 28 дней его посмотрели 62 миллиона человек, использующих Netflix.

Сообщают, что сериал также попал в топ-10 проектов Netflix в день своего выхода.

Сериал снят по книге "Ход королевы", написанной Уолтером Тевисом.

 

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