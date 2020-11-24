Каждый год награды премии вручаются исполнителям в 84 категориях. Первое мероприятие проходило 4 мая 1959 года. Награду вручают по итогам голосования активных участников академии.
Скоро объявят номинантов премии Академии звукозаписи США «Грэмми»
- Автор Мадина
- 24 ноября, 2020. Вторник 13:14
В Америке скоро будут названы номинанты премии Академии звукозаписи США «Грэмми». Вручение премии пройдет 27 января следующего года в Лос-Анджелесе.
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