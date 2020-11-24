ЗАМАНА - Гай Германика снимет сериал совместно с американской онлайн-платформой

Гай Германика снимет сериал совместно с американской онлайн-платформой

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24 ноября, 2020. Вторник 11:11
Гай Германика снимет сериал совместно с американской онлайн-платформой

«Мерзлая земля» новый проект продюсерской компании Александра Роднянского и Сергея Мелькумова «Нон-Стоп продакшн» для американской платформы «Topic». За режиссуру  взялась скандально известная Валерия Гай-Германика. Стоит отметить, что это будет первый российский сериал, созданный в сотрудничестве с американской компанией.

Гай Германика снимет сериал совместно с американской онлайн-платформой
Культура

 В основу 8- серийного сериала ляжет история Дмитрия Лебедя, таксиста из Хакасии, державшего в страхе российский городок с 2012 по 2017 год и подробное журналистское расследование Таисии Бекбулатовой «Дорога в Аскиз». Производство начнется весной 2021 года в Апатитах.

 

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