ЗАМАНА - Marvel рассматривает возможность выхода «Черной вдовы» на Disney +

Marvel рассматривает возможность выхода «Черной вдовы» на Disney +

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24 ноября, 2020. Вторник 08:22
Marvel рассматривает возможность выхода «Черной вдовы» на Disney +

Существует мнение, что предложение выпустить картину на онлайн-платформе появилось у авторов после того, как Warner Bros. рассказала о выходе «Чудо-женщины» на стриминговой платформе HBO Max.

Marvel рассматривает возможность выхода «Черной вдовы» на Disney +
Культура

Было запланировано, что премьера «Черной вдовы» пройдет еще в текущем году. Коронавирусная пандемия внесла свои изменения, поэтому премьеру перенесли на 6 мая следующего года. Возможно, что первый показ фильма состоится на стриминговой платформе.

 

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