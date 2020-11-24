Marvel рассматривает возможность выхода «Черной вдовы» на Disney +

Существует мнение, что предложение выпустить картину на онлайн-платформе появилось у авторов после того, как Warner Bros. рассказала о выходе «Чудо-женщины» на стриминговой платформе HBO Max.

Было запланировано, что премьера «Черной вдовы» пройдет еще в текущем году. Коронавирусная пандемия внесла свои изменения, поэтому премьеру перенесли на 6 мая следующего года. Возможно, что первый показ фильма состоится на стриминговой платформе.