Было запланировано, что премьера «Черной вдовы» пройдет еще в текущем году. Коронавирусная пандемия внесла свои изменения, поэтому премьеру перенесли на 6 мая следующего года. Возможно, что первый показ фильма состоится на стриминговой платформе.
Marvel рассматривает возможность выхода «Черной вдовы» на Disney +
- Автор Мадина
- 24 ноября, 2020. Вторник 08:22
Существует мнение, что предложение выпустить картину на онлайн-платформе появилось у авторов после того, как Warner Bros. рассказала о выходе «Чудо-женщины» на стриминговой платформе HBO Max.