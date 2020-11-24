ЗАМАНА - Disney начала работу над третьей частью «Дэдпула»

Disney начала работу над третьей частью «Дэдпула»

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24 ноября, 2020. Вторник 08:15
Disney начала работу над третьей частью «Дэдпула»

В интернете курсируют слухи, что сейчас съемками нового «Дэдпула» занимается кинокомпания Disney. До этого над фильмом работала 20th Century Fox.

Disney начала работу над третьей частью «Дэдпула»
Культура

Продюсером и основным актером новой части будет Райан Рейнольдс, который снялся и в двух первых фильмах. О режиссере картины сведений все еще нет.

 

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