Disney начала работу над третьей частью «Дэдпула»

В интернете курсируют слухи, что сейчас съемками нового «Дэдпула» занимается кинокомпания Disney. До этого над фильмом работала 20th Century Fox.

Продюсером и основным актером новой части будет Райан Рейнольдс, который снялся и в двух первых фильмах. О режиссере картины сведений все еще нет.