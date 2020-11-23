ЗАМАНА - Крис Пратт попросил Криса Хемсворта прекратить тренироваться для съемок в «Торе 4»

Крис Пратт попросил Криса Хемсворта прекратить тренироваться для съемок в «Торе 4»

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23 ноября, 2020. Понедельник 17:40
Крис Пратт попросил Криса Хемсворта прекратить тренироваться для съемок в «Торе 4»

Знаменитый актер Крис Хемсворт опубликовал в Инстаграм фотографию своего тренировочного процесса перед съемками в новой картине. Под снимком оставил комментарий Крис Пратт. Он в свою очередь попросил Хемсворта перестать так активно тренироваться.

Крис Пратт попросил Криса Хемсворта прекратить тренироваться для съемок в «Торе 4»
Культура

“Пpивeт, пpиятeль, — в шутливoй фopмe нaписaл Пpaтт. — Тoлькo чтo я тут пoлучил сooбщeние от мoeго тpeнepa, и ему нужнo, чтoбы ты пpeкратил тpeнирoвaться, пoтoму что, так как мы будем в oднoм фильмe и все такое, он не хoчeт, чтoбы я стoял рядoм с тoбoй, если ты уже так выглядишь, пoэтoму тeбe нужнo сейчас быстрo нaбpaть 11 килoгpaммoв. Кpутo, спaсибo”.

 

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