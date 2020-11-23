ЗАМАНА - В Дербенте начались работы по восстановлению разрушенной стены

В Дербенте начались работы по восстановлению разрушенной стены

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23 ноября, 2020. Понедельник 11:08
В Дербенте начались работы по восстановлению разрушенной стены

Известно, что в первую очередь, специалисты проведут работы по предотвращению дальнейших разрушений, после чего, перейдут к восстановлению.

В Дербенте начались работы по восстановлению разрушенной стены
Культура

Напомним, что часть Южной крепостной стены Нанын-Кала была разрушена в ходе затяжных проливных дождей, прошедших в низменных районах республики. По сообщению ТАСС, в восстановлении стены будет применен местный камень-ракушечник. Это решение было принято специалистами в связи с тем, что вся стена построена также из местного камня.
Это придаст реконструируемому объекту больше идентичности, передает ТАСС, ссылаясь на руководителя пресс-службы администрации Дербента Камилу Гамзатову. Реконструкции древней стены находится на особом контроле Министерства культуры РФ и руководства Дагестана. Ожидаемый срок окончания работ конец - 2022 года.

 

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