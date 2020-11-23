Сериал «Сверхъестественное» закончился спустя 15 лет

Шоу, сценарий к которому написал Эрик Крипке, было впервые показано аж в 2005 году. Роли братьев Дина и Сэма Винчестеров играли Дженсен Эклс и Джаред Падалеки, которые и в жизни очень близки. «Сверхъестественное» было очень популярно, но со временем его рейтинги падали. Многие зрители считают, что даже финал шоу «Игра престолов» вышло намного лучше.