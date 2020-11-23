ЗАМАНА - Сериал «Сверхъестественное» закончился спустя 15 лет

Сериал «Сверхъестественное» закончился спустя 15 лет

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23 ноября, 2020. Понедельник 10:19
Сериал «Сверхъестественное» закончился спустя 15 лет

На телеканале "The CW" показали последнюю серию одного из самых долгих шоу 21 века «Сверхъестественное».

Сериал «Сверхъестественное» закончился спустя 15 лет
Культура

Шоу, сценарий к которому написал Эрик Крипке, было впервые показано аж в 2005 году. Роли братьев Дина и Сэма Винчестеров играли Дженсен Эклс и Джаред Падалеки, которые и в жизни очень близки. «Сверхъестественное» было очень популярно, но со временем его рейтинги падали. Многие зрители считают, что даже финал шоу «Игра престолов» вышло намного лучше.

 

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