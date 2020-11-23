Шоу, сценарий к которому написал Эрик Крипке, было впервые показано аж в 2005 году. Роли братьев Дина и Сэма Винчестеров играли Дженсен Эклс и Джаред Падалеки, которые и в жизни очень близки. «Сверхъестественное» было очень популярно, но со временем его рейтинги падали. Многие зрители считают, что даже финал шоу «Игра престолов» вышло намного лучше.
Сериал «Сверхъестественное» закончился спустя 15 лет
- Автор Мадина
- 23 ноября, 2020. Понедельник 10:19
На телеканале "The CW" показали последнюю серию одного из самых долгих шоу 21 века «Сверхъестественное».