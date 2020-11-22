ЗАМАНА - Королевская семья недовольна четвертым сезоном «Короны». 

Королевская семья недовольна четвертым сезоном «Короны». 

Автор
22 ноября, 2020. Воскресенье 16:58
Королевская семья недовольна четвертым сезоном «Короны». 

 

Принц Уильям назвал его исторически неточным. Уточним, что в этом сезоне впервые появляется персонаж трагически погибшей принцессы Дианы, роль которой исполняет Эмма Коррин.

Инсайдеры сообщают, что по мнению Уильяма, авторы сценария эксплуатируют тему отношений его родителей, преподнося их в неверном свете, в угоду развитию сюжета и в погоде за зрительским успехом. Друзья Уильяма уточнили the Times, что речь идет о сцене, в которой Чарльз оскорбляет Диану. Данный эпизод, по их словам, является полностью вымышленным сценаристами.

Напомним, что четвертый сезон «Короны» выпущен в сеть платформой Netflix.

Королевская семья недовольна четвертым сезоном «Короны». 
Культура

 

Последнее от Хадижат

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top