Королевская семья недовольна четвертым сезоном «Короны».
- Автор Хадижат
- 22 ноября, 2020. Воскресенье 16:58
Принц Уильям назвал его исторически неточным. Уточним, что в этом сезоне впервые появляется персонаж трагически погибшей принцессы Дианы, роль которой исполняет Эмма Коррин.
Инсайдеры сообщают, что по мнению Уильяма, авторы сценария эксплуатируют тему отношений его родителей, преподнося их в неверном свете, в угоду развитию сюжета и в погоде за зрительским успехом. Друзья Уильяма уточнили the Times, что речь идет о сцене, в которой Чарльз оскорбляет Диану. Данный эпизод, по их словам, является полностью вымышленным сценаристами.
Напомним, что четвертый сезон «Короны» выпущен в сеть платформой Netflix.
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