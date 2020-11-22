Королевская семья недовольна четвертым сезоном «Короны».

Принц Уильям назвал его исторически неточным. Уточним, что в этом сезоне впервые появляется персонаж трагически погибшей принцессы Дианы, роль которой исполняет Эмма Коррин.

Инсайдеры сообщают, что по мнению Уильяма, авторы сценария эксплуатируют тему отношений его родителей, преподнося их в неверном свете, в угоду развитию сюжета и в погоде за зрительским успехом. Друзья Уильяма уточнили the Times, что речь идет о сцене, в которой Чарльз оскорбляет Диану. Данный эпизод, по их словам, является полностью вымышленным сценаристами.

Напомним, что четвертый сезон «Короны» выпущен в сеть платформой Netflix.