Для участия в отборе требуется записать несколько фраз Котенка на видео и опубликовать с хештегом «#ХочувНуПогоди» на своей странице в Instagram или «ВКонтакте». Работы принимаются до 16 декабря, а итоги подведут в канун нового года.В перезапуске «Ну, погоди!» Волка озвучит Гарик Харламов, а Заяц заговорит голосом Дмитрия Хрусталева. Хронометраж каждой серии составит 7 минут. В общей сложности планируется выпустить 52 эпизода.
Мультсериал «Ну, погоди!» ждет перезапуск
- Автор Хадижат
- 20 ноября, 2020. Пятница 08:15
Для озвучки нового героя «Союзмультфильм» проводит всероссийский кастинг. Согласно описанию, милый и отважный Котенок обладает уникальным даром постоянно оказываться «не в том месте и не в то время», но при этом способен «сохранять хладнокровие и невозмутимость Чака Норриса». Принять участие в кастинге на озвучку нового персонажа может любой желающий, старше 6 лет.
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