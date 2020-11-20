ЗАМАНА - Мультсериал «Ну, погоди!» ждет перезапуск

Мультсериал «Ну, погоди!» ждет перезапуск

Автор
20 ноября, 2020. Пятница 08:15
Мультсериал «Ну, погоди!» ждет перезапуск

Для озвучки нового героя «Союзмультфильм» проводит всероссийский кастинг. Согласно описанию, милый и отважный Котенок обладает уникальным даром постоянно оказываться «не в том месте и не в то время», но при этом способен «сохранять хладнокровие и невозмутимость Чака Норриса». Принять участие в кастинге на озвучку нового персонажа может любой желающий, старше 6 лет.

Мультсериал «Ну, погоди!» ждет перезапуск
Культура

Для участия в отборе требуется записать несколько фраз Котенка на видео и опубликовать с хештегом «#ХочувНуПогоди» на своей странице в Instagram или «ВКонтакте». Работы принимаются до 16 декабря, а итоги подведут в канун нового года.В перезапуске «Ну, погоди!» Волка озвучит Гарик Харламов, а Заяц заговорит голосом Дмитрия Хрусталева.  Хронометраж каждой серии составит 7 минут. В общей сложности планируется выпустить 52 эпизода.

 

Последнее от Хадижат

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top