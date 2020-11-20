Мультсериал «Ну, погоди!» ждет перезапуск

Для озвучки нового героя «Союзмультфильм» проводит всероссийский кастинг. Согласно описанию, милый и отважный Котенок обладает уникальным даром постоянно оказываться «не в том месте и не в то время», но при этом способен «сохранять хладнокровие и невозмутимость Чака Норриса». Принять участие в кастинге на озвучку нового персонажа может любой желающий, старше 6 лет.