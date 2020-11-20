В основу "Необоснованного поведения" легла уникальная судьба военного фотографа Дона Маккалинне. Его полную откровений автобиографическую книгу адаптирует для фильма Грегори Бурк, известный по сценарию триллера «71». Картину спродюсирует компании «Working Title и Hardy Son Baker Producing», принадлежащая Тому Харди и его партнеру Дину Бэйкеру.
Актерский состав, дата начала съемок и другие подробности «Необоснованного поведения» пока не известны.
Анджелина Джоли готовится к съемкам фильма
- Автор Хадижат
- 20 ноября, 2020. Пятница 08:10
"Необоснованное поведение" новая работа Анджелины Джоли с которой она вернется в режиссерское кресло, пишет "Кинопоиск".
В основу "Необоснованного поведения" легла уникальная судьба военного фотографа Дона Маккалинне. Его полную откровений автобиографическую книгу адаптирует для фильма Грегори Бурк, известный по сценарию триллера «71». Картину спродюсирует компании «Working Title и Hardy Son Baker Producing», принадлежащая Тому Харди и его партнеру Дину Бэйкеру.
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