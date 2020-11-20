В Буйнакске появилось граффити, посвященное 75-летию Победы в ВОВ

Художник Александр Калугин, по инициативе Министерства по делам молодежи Дагестана и Администрации города изобразил на буйнакской стене лётчика-штурмовика, героя СССР Юсупа Акаева. По словам заместителя главы города Гамзата Османова, граффити было создано с целью сохранения памяти о Великой Отечественной войне. Отметим, что это не первое граффити в республики, приуроченное к 75-летию Победы в ВОВ.