В Буйнакске появилось граффити, посвященное 75-летию Победы в ВОВ
- Автор Хадижат
- 20 ноября, 2020. Пятница 07:46
Художник Александр Калугин, по инициативе Министерства по делам молодежи Дагестана и Администрации города изобразил на буйнакской стене лётчика-штурмовика, героя СССР Юсупа Акаева. По словам заместителя главы города Гамзата Османова, граффити было создано с целью сохранения памяти о Великой Отечественной войне. Отметим, что это не первое граффити в республики, приуроченное к 75-летию Победы в ВОВ.
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