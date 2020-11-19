Знаменитая артистка умерла 18 ноября, ей было 77 лет. Причину смерти не сообщают.
Скончалась актриса театра и кино Любовь Румянцева
- Автор Мадина
- 19 ноября, 2020. Четверг 13:25
Cоветская и белорусская артистка театра и кино Любовь Румянцева скончалась, пишет "ТАСС".
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