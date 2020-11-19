Выходит, что старая схема дистрибуции фильмов, которая предполагала выход на цифровых платформах через несколько месяцев после премьеры в кинотеатрах, фактически перестала быть необходимой.
"Чудо-женщину 2" выпустят одновременно в кинотеатрах и на HBO Max
- Автор Мадина
- 19 ноября, 2020. Четверг 09:50
Киностудия Warner Bros. снова поменяла дату премьеры экранизации комиксов DC "Чудо-женщина 2: 1984". Картина стартует одновременно в кинотеатрах, и на HBO Max.
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