"Чудо-женщину 2" выпустят одновременно в кинотеатрах и на HBO Max

Автор Мадина

Киностудия Warner Bros. снова поменяла дату премьеры экранизации комиксов DC "Чудо-женщина 2: 1984". Картина стартует одновременно в кинотеатрах, и на HBO Max.