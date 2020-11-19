ЗАМАНА - "Чудо-женщину 2" выпустят одновременно в кинотеатрах и на HBO Max

"Чудо-женщину 2" выпустят одновременно в кинотеатрах и на HBO Max

Автор
19 ноября, 2020. Четверг 09:50
&quot;Чудо-женщину 2&quot; выпустят одновременно в кинотеатрах и на HBO Max

Киностудия Warner Bros. снова поменяла дату премьеры экранизации комиксов DC "Чудо-женщина 2: 1984". Картина стартует одновременно в кинотеатрах, и на HBO Max.

"Чудо-женщину 2" выпустят одновременно в кинотеатрах и на HBO Max
Культура

Выходит, что старая схема дистрибуции фильмов, которая предполагала выход на цифровых платформах через несколько месяцев после премьеры в кинотеатрах, фактически перестала быть необходимой.

 

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top