Правила проведения «Евровидения-2021» изменили из-за коронавируса

Участвующие в конкурсе «Евровидения-2021» заранее снимут на видео свои номера на тот случай, если не смогут участвовать в конкурсе вживую. Такие видео смогут гарантировать их участие, пишет РИА Новости.