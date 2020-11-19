ЗАМАНА - Правила проведения «Евровидения-2021» изменили из-за коронавируса

Правила проведения «Евровидения-2021» изменили из-за коронавируса

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19 ноября, 2020. Четверг 00:47
Правила проведения «Евровидения-2021» изменили из-за коронавируса

Участвующие в конкурсе «Евровидения-2021» заранее снимут на видео свои номера на тот случай, если не смогут участвовать в конкурсе вживую. Такие видео смогут гарантировать их участие, пишет РИА Новости.

Правила проведения «Евровидения-2021» изменили из-за коронавируса
Культура

Нужно заметить, что исполнители смогут записать видео в своей стране. Ролик будет представлен до начала "Евровидения". Уточняют, что ролик должен быть новым.

 

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