Нужно заметить, что исполнители смогут записать видео в своей стране. Ролик будет представлен до начала "Евровидения". Уточняют, что ролик должен быть новым.
Правила проведения «Евровидения-2021» изменили из-за коронавируса
- Автор Мадина
- 19 ноября, 2020. Четверг 00:47
Участвующие в конкурсе «Евровидения-2021» заранее снимут на видео свои номера на тот случай, если не смогут участвовать в конкурсе вживую. Такие видео смогут гарантировать их участие, пишет РИА Новости.
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