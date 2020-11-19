ЗАМАНА - Съемки пятой части франшизы «Крик» официально завершены

Съемки пятой части франшизы «Крик» официально завершены

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19 ноября, 2020. Четверг 00:44
Съемки пятой части франшизы «Крик» официально завершены

Основной сценарист фильма «Крик» Кевин Уильямсон заявил, что съёмки новой картины пришли к завершению, а сам он участвовал в их процессе с самого начала, пишет «Игромания.ру».

Съемки пятой части франшизы «Крик» официально завершены
Культура

Уильямсон уточнил, что у фильма не будет цифры «5» в названии, хотя фактически он станет 5-м фильмом. Картина будет называться просто «Крик».

 

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