Съемки пятой части франшизы «Крик» официально завершены

Основной сценарист фильма «Крик» Кевин Уильямсон заявил, что съёмки новой картины пришли к завершению, а сам он участвовал в их процессе с самого начала, пишет «Игромания.ру».