Уильямсон уточнил, что у фильма не будет цифры «5» в названии, хотя фактически он станет 5-м фильмом. Картина будет называться просто «Крик».
Съемки пятой части франшизы «Крик» официально завершены
- Автор Мадина
- 19 ноября, 2020. Четверг 00:44
Основной сценарист фильма «Крик» Кевин Уильямсон заявил, что съёмки новой картины пришли к завершению, а сам он участвовал в их процессе с самого начала, пишет «Игромания.ру».
Последнее от Мадина
- Правила проведения «Евровидения-2021» изменили из-за коронавируса
- Минкультуры России подготовит дорожную карту восстановления Южной крепостной стены в Дербенте
- Дядя Нурмагомедова объяснил желание вернуть бойца в спорт
- Путин призвал выпускать больше вакцин в гражданский оборот
- Путин охарактеризовал ситуацию с коронавирусом в России