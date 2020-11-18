Театры Дагестана готовятся принять зрителей

По сообщению сайта Министерства культуры РД, первое мероприятие после длительного перерыва запланировано на 20 ноября. В зале Русского драматического театра пройдет показ концерта «Спасибо врачам!».

Уточним, что в культурных учреждениях будет действовать ряд строгих ограничений, связанных с недопущением распространения коронавирусной инфекции.

Так, согласно приказу Министерства культуры РФ, заполняемость зрительного зала не будет превышать 25% а присутствующие зрители должны будут находиться в масках.

За время вынужденного перерыва, творческими коллективами республики было проведено более 300 мероприятий, среди которых онлайн-показы спектаклей, творческие встречи, мастер-классы и музыкальные вечера.