Уточним, что в культурных учреждениях будет действовать ряд строгих ограничений, связанных с недопущением распространения коронавирусной инфекции.
Так, согласно приказу Министерства культуры РФ, заполняемость зрительного зала не будет превышать 25% а присутствующие зрители должны будут находиться в масках.
За время вынужденного перерыва, творческими коллективами республики было проведено более 300 мероприятий, среди которых онлайн-показы спектаклей, творческие встречи, мастер-классы и музыкальные вечера.