В текущем году мероприятие должно было пройти в Голландии, но из-за коронавирусной эпидемии конкурс отменили. Его перенесли на следующий год.
Организаторы Евровидения оставят в силе жеребьевку полуфиналов в 2021 году
- Автор Мадина
- 18 ноября, 2020. Среда 09:54
Руководство музыкального конкурса «Евровидение» приняли решение не проводить новую жеребьевку полуфиналов в 2021 году.
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