Родственники погибших на перевале группы Дятлова подадут в суд на создателей сериала

Сериал посвящён жутким и странным обстоятельствам гибели туристической группы Игоря Дятлова в 1959 году. Создатели шоу смогли получить доступ к закрытым сведениям тех времён и использовали в сериале настоящие фамилии, имена и отчества погибших "дятловцев". Этот факт возмутил родственников погибших туристов. Об этом сообщил адвокат Фонда памяти группы Дятлова, Евгений Черноусов. Сестра Игоря Дятлова и другие близкие погибших планируют подать в суд. Как замечают юристы, шансы на положительный исход дела совершенно минимальны.