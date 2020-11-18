ЗАМАНА - Родственники погибших на перевале группы Дятлова подадут в суд на создателей сериала

Родственники погибших на перевале группы Дятлова подадут в суд на создателей сериала

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18 ноября, 2020. Среда 08:35
Родственники погибших на перевале группы Дятлова подадут в суд на создателей сериала

В понедельник, 16 ноября, на канале «ТНТ» начали показывать российский сериал «Перевал Дятлова», который основан на реальных событиях прошлого столетия.

Родственники погибших на перевале группы Дятлова подадут в суд на создателей сериала
Культура

Сериал посвящён жутким и странным обстоятельствам гибели туристической группы Игоря Дятлова в 1959 году. Создатели шоу смогли получить доступ к закрытым сведениям тех времён и использовали в сериале настоящие фамилии, имена и отчества погибших "дятловцев". Этот факт возмутил родственников погибших туристов. Об этом сообщил адвокат Фонда памяти группы Дятлова, Евгений Черноусов. Сестра Игоря Дятлова и другие близкие погибших планируют подать в суд. Как замечают юристы, шансы на положительный исход дела совершенно минимальны.

 

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