ЗАМАНА - Warner Bros. показала первый трейлер фильма «Том и Джерри»

Warner Bros. показала первый трейлер фильма «Том и Джерри»

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18 ноября, 2020. Среда 00:21
Warner Bros. показала первый трейлер фильма «Том и Джерри»

Компания Warner Bros. показала первый трейлер полнометражного фильма «Том и Джерри». Он был опубликован на канале WBRussia в YouTube.

Картина соединяет в себе игру живых актеров и элементы мультипликации. Любимый всеми мультфильм детства выйдет на больших экранах.

 

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