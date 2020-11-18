Картина соединяет в себе игру живых актеров и элементы мультипликации. Любимый всеми мультфильм детства выйдет на больших экранах.
Warner Bros. показала первый трейлер фильма «Том и Джерри»
- Автор Мадина
- 18 ноября, 2020. Среда 00:21
Компания Warner Bros. показала первый трейлер полнометражного фильма «Том и Джерри». Он был опубликован на канале WBRussia в YouTube.
Последнее от Мадина
- Браконьерскую осетрину на 27 млн рублей задержали в Дагестане
- Сергей Меликов провел встречу с руководителями религиозных конфессий Дагестана
- Сергей Меликов провел встречу с руководителями религиозных конфессий Дагестана
- В Магарамкентском районе идет сбор урожая хурмы
- В Дагестане за прошедшие сутки выявлено 97 новых случаев заражения