Помимо отделочных работ, запланирована реставрация кровли, электромонтажные работы и озеленение территории. Уточним, что координатором проекта «Местные инициативы» в регионе является Министерство экономики и территориального развития Дагестана. Общий объем финансирования реставрации памятника архитектуры составит более 2,2 млн.рублей. Исторически, "Караван-сарай" являлся местом ночлега и хранения имущества купцов, посетивших аул.
Исторический памятник XIII века ждет реставрация
- Автор Хадижат
- 17 ноября, 2020. Вторник 13:11
Архитектурный памятник «Караван-сарай», расположенный в ауле Кази-Кумух отреставрируют в рамках проекта «Местные инициативы», сообщает Минэкономразвития Дагестана.
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