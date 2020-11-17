ЗАМАНА - Исторический памятник XIII века ждет реставрация

Исторический памятник XIII века ждет реставрация

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17 ноября, 2020. Вторник 13:11
Исторический памятник XIII века ждет реставрация

Архитектурный памятник «Караван-сарай», расположенный в ауле Кази-Кумух  отреставрируют в рамках проекта «Местные инициативы», сообщает Минэкономразвития Дагестана.

Исторический памятник XIII века ждет реставрация
Культура

Помимо отделочных работ, запланирована реставрация кровли, электромонтажные работы и озеленение территории. Уточним, что координатором проекта «Местные инициативы»  в регионе является Министерство экономики и территориального развития Дагестана. Общий объем финансирования реставрации памятника архитектуры составит более 2,2 млн.рублей. Исторически, "Караван-сарай" являлся местом ночлега и хранения имущества купцов, посетивших аул.

 

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