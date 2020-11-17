Как он рассказал, основные сцены были отсняты на территории Алтая. С первых же секунд шоу начнет захватывать внимание зрителей. Нужно заметить, что премьера сериала прошла вчера, 16 ноября, в 22.00 по Москве на ТНТ.
Актер Петр Федоров рассказал о съемках сериала «Перевал Дятлова»
- Автор Мадина
- 17 ноября, 2020. Вторник 08:33
Российский артист Петр Федоров поделился сведениями о съемках сериала «Перевал Дятлова». В шоу он играет роль майора КГБ Олега Костина, которая является одной из главных.
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