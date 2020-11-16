«Очень важно обратить внимание молодежи на национальную культуру, язык и литературу». Филологи ДГУ о творческом пути даргинских писателей

Ежегодно литературный мир отмечает юбилеи тех, кто навсегда оставил след в развитии мирового художественного творчества. Немало в 2020 году таких юбиляров и среди даргинских писателей Дагестана – восемь представителей даргинской литературы отметили бы круглую дату. Почтить память мастеров даргинской словесности решили в Дагестанском государственном университете.

​«Сегодня, когда активно наступает глобализация и ее негативные последствия, очень важно обратить внимание молодежи на национальную культуру, язык и литературу. Очень важно сегодня читать литературу, которая пронизана искренними чувствами писателей, тех, кто прошел тяготы войны и помогал строить советское будущее. Писатели Магомед Гамидов, Хабиб Алиев, Камиль Газиев, Раджаб Адамадзиев, Джамбулат Магомедов и другие писатели – они обозначили себя не только в даргинской и дагестанской, но и в российской литературе. Их произведения переведены на другие языки», - говорит заведующий кафедрой дагестанских языков.

Профессор ДГУ Абдулла Вагидов писал, что даргинская национальная литература XX в. наследует традиции родного фольклора и авторского творчества предшествующих периодов.

«В 60-90-е годы даргинская литература достигла такого уровня, когда ее художественные поиски и обретения, в особенности в прозе, стали определяющими при характеристике всей дагестанской литературы. Открытие горского характера, общечеловеческого и национально особенного в нем сделали произведения АхмедханаАбу-Бакара, Магомед-Расула, Амира Гази, ХабибаАлиева, Газим-Бега Багандова, Магомеда Гамидова, Сулеймана Рабаданова и др. достоянием читателей всей страны», - говорит в своей исследовательской работе Вагидов.

Поэту, журналисту и переводчику Магомеду Гамидову исполнилось бы 90 лет. ​Его творческий путь открыла книга «Мои сверстники». Поэт выпустил множество сборников стихов на родном даргинском и русском языках, которые печатались по всей стране. Для исследователей журналистики находкой стал его труд об истории дагестанского радио и телевидения «Без бумаги и расстояний».

Творчеству М. Гамидова характерно лирическое и философское осмысление бытия.

Он окончил ДГУ, и многие годы своей трудовой деятельности отдал журналистике, работал в газете «Ленинское знамя» переводчиком и зав. отделом культуры, занимался партийной работой, более тридцати лет был председателем Гостелерадиокомпании «Дагестан».

Заслуженный работник культуры РД, член союза писателей России, поэт и журналист Абдуразак Муртазалиев ушел из жизни в 2013 году, но почитатели его творчества помнят о нем: многим полюбились его сатирические сборники, высмеивающие бюрократизм. Абдуразак Муртазалиев прошел большой жизненный путь от школьного учителя до редактора отдела политики республиканской даргинской газеты «Замана».

Раджаб Адамадзиев – еще один представитель творческого дагестанского сообщества. Зслуженный работник культуры РД, член Союза журналистов РД и Союза писателей России, выпускник ДГУ, поэт и журналист умер в 2012 году. Он автор поэтических книг: «Околица», «Дети под радугой», «Надежда». Произведения РаджабаАмадзиева выходили и в коллективных сборниках: «Голоса молодых» (1961), «Зурх1ябла рангани» (1984).

Хабиб Алиев – член Союза писателей СССР,поэт и прозаик, выпускник Даггосуниверситета, автор более 20 книг на даргинском и русском языках. По его пьесам – «Нового времени сверстник» и «Конец игры» поставлено два спектакля в Даргинском государственномдраматическом театре им. О. Батырая.

Исследователи творчества Хабиба Алиева говорят, что в произведениях писателя изображается судьба его поколения: обращаясь к теме военного детства и современной жизни дагестанского аула, автор поднимает морально-этические проблемы.

Тематика произведений поэта Амира Гази –наше беспокойное время, в котором лирический герой стремится сохранить мир на земле и не утратить духовные ценности народа.

Поэт покинул нас в 2000 году, но народ помнит и знает его творчество. В разные годы в московскихи дагестанских издательствах вышли сборники стихов поэта «Дерево на вершине», «Чистота», «Мое море», «Горам верные сыны», «Суровость судьбы», «Совесть», «Планета в сердце», «Птица любви», «Четырехлистник», «Жребий жизни», а также повести и рассказы «Остановись, человек» и повесть «Долг»..

Значительное место в творчестве Амира Гази занимает переводческая деятельность: он перевел на даргинский язык стихи М.Ю. Лермонтова, Н.А. Некрасова, М. Джалиля, Г. Эмина, П. Неруды, Н. Хикмета, Э. Ромеро, а также дагестанских поэтов Е. Эмина, С. Стальского, Г. Цадасы и других.

Критик, литературовед, прозаик, доктор филологических наук, профессор ​Абдулла Вагидов ушел из жизни в 2015 году, но его ученики помнят его и почитают его работы.

Он автор 18 монографий по проблемам дагестанской литературы, более 200 статей вразличных печатных изданиях республики и за ее пределами, им опубликован значительный объем собранного им же даргинского фольклора.

«А. Вагидов был высококвалифицированным специалистом по вопросам истории и теории дагестанской литературы и фольклористики. Объектом его научного интереса в разные годы были такие узловые проблемы даргинской литературы, как природа народной песни, взаимосвязь фольклора и литературы, зарождение авторского творчества на основе коллективной народной поэзии.

Писательскую известность ему принесли рассказы, повести, а также остросовременный и, можно сказать, очень своевременный роман «Крах». В его рассказах жизнь дагестанского села показывается в ее разных проявлениях. Роман «Крах» стал заметным явлением даргинской прозы. В нем впервые в даргинской и дагестанской литературе в целом осуществлен художественный анализ деградации партийной интеллигенции», –пишет в статье «Жизнь и деятельность профессора А. М. Вагидова» исследователь Эльмира Омаршиева.

​Первая книга стихов поэта и прозаика Газим-Бега Багандова «И я горец» вышла на даргинском языке в 1969 году. С тех пор в дагестанских и московских издательствах на родном и русском языках у поэта вышло более 30 поэтических и прозаических книг. Среди них: «Руки отца», «Пуля», «Голубка горная моя», «Святыня» и другие. Создавал писатель и книги для детей: «Алим и Карим», «Козленок», «Соловей и муравей», «Волшебный родник».

Заметное место в поэтическом творчестве Газим-Бега Багандова занимает тема философских раздумий о судьбе родины, о месте и назначении человека в современном обществе. Так, его повесть «Последнее поколение» отражает новые взгляды на многие социальные явления, имевшие место в развитии нашего общества.

Поэт, журналист, выпускник филологического факультета ДГУ Джамбулата Магомедова, ушедший в 2017 году, начал писать стихи и печататься в газетах и журналах еще со школьной скамьи.

​Свое творчество он обобщил в сборниках стихов «Раненые цветы» и «Боль сердца».

Занимался Джамбулат Магомедов и переводческой деятельностью. Им переведены на даргинский язык произведения Р. Гамзатова, А. Кардаша, Ш. Шахмандарова, В. Волкова, Ю. Кузнецова, А. Дементьева, Н. Рубцова и других поэтов.

​Преподаватели кафедры дагестанских языков и кафедры литератур народов Дагестана рассказали о жизненном и творческом пути писателей-юбиляров, студенты выступали с докладами, декламировали стихи поэтов и пели песни.

Формат литературного вечера полюбился преподавателям и студентам ДГУ. Учащиеся говорят, что на таких мероприятиях в творческой атмосфере они узнают много нового о поэтах и писателях.

Мероприятие организовали кафедрадагестанских языков и кафедра литератур народов Дагестана филологического факультета ДГУ, совместно с даргинской секцией Союза писателей Дагестана.