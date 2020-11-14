ХII Международная научно-практическая конференция “Диалога культур и диалог в поликультурном пространстве” в ДГУ

Самыми острыми вопросами, стоящими перед мировым сообществом сегодня, кроме объединившей всех проблемы COVID, являются вопросы глобализации и суверенитетов: роли трансграничных, локальных, индивидуальных акторов в жизни социума, что отметил в своей приветственной речи ректор Дагестанского государственного университета Муртазали Рабаданов.

“Отсутствие продуманной стратегии в решении возникающих проблем взаимодействия и сосуществования на одной территории очень разных культур, с разными традициями, религиями, укладом, приводит к трагическим обстоятельствам, подобным терактам в Европе, Новой Зеландии, социальным конфликтам США. Дагестан имеет свой уникальных опыт жизни на одной, относительно небольшой территории людей разных национальностей и вероисповеданий. Это непростой опыт, который внимательно изучался и изучается многими специалистами, в том числе учеными Дагестанского государственного университета, которые несомненно могут внести свой весомый научный вклад в решение вопросов межкультурного взаимодействия”, - отметил руководитель университета.

Культура народов начинается с их истоков. Особенности древних памятников изобразительного искусства Дагестана в своем докладе раскрыл доктор исторических наук, проректор по учебной работе ДГУ, профессор Магомед Гасанов. Эксперт подробно остановился на древних изображениях женщин, архетипе Великой Богини, археологических раскопках и описаниях объектов. “Образ Великой Богини — один из мощнейших изначальных образов, имеющий множество проявлений и порождающий плеяду символов. К.Юнг называет этот архетип включенным в более глубокий и общий архетип матери. Влияние архетипа Великой Богини широко: повсеместно встречаются отголоски его проявлений.

Распространение патриархальных монотеистических религий во многом подавило и стерло следы языческих верований. Но архетип Богини-Матери и порожденные им образы по сей день продолжают функционировать в нашей психике, видоизмененные и трансформированные”, - рассказал на мероприятии специалист. В балладе о гибели охотника, различные вариации которой существуют у даргинцев, аварцев и лакцев, А.М. Аджиев выявляет положенный в основу сюжет любовной связи смертного героя и богини — владычицы зверей и хозяйки лесов”, - отметил в своем докладе специалист. Видение сегодняшнего дня России и возможные сценарии развития страны в своём докладе очертил доктор философских наук, декан факультета психологии и философии ДГУ, профессор Мухтар Яхьяев. Среди сценариев философ выделил либерально-рыночный, основанный на идеологии буржуазного либерализма, неокоммунистический с ориентацией на обновленный социалзим, и научно-экспертный, в качестве иллюстрации к которому Яхьяев приводит “Доктриу национального спасения”, разработанную Центром научной политической мысли и идеологии С.С. Сулакшина. Общим для них является наличие следующих компонентов: социальный идеал, целевые ориентиры, программа, различия проявляются в определении причин нынешнего состояния и рекомендаций его улучшения. Этическая растерянность - так охарактеризовала состояние современного мира доктор философских наук, профессор ДГУ Райганат Абакарова. “В последние годы мы видим востребованность профессиональной этики, профессиональных этических кодексов различных отраслей. Для человека важно, чтобы его окружали нравственные, верные, надежные ответственные люди, но откуда такие возьмутся, если в современном обществе нет единых моральных критериев, универсальных моральных норм. Как говорил Сократ, искусству можно обучить, но добродетели (совести) обучить невозможно.” - акцентирует внимание на проблематике философ.

Милана Меджидова