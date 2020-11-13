Фильм режиссера Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!» выдвинут на премию «Оскар», рассказал руководитель Российского оскаровского комитета Владимир Меньшов, пишет ТАСС. «От России выбрали картину Кончаловского «Дорогие товарищи!», — отметил он.
Фильм Кончаловского о расстреле в Новочеркасске выдвинули на «Оскар»
- Автор Мадина
- 13 ноября, 2020. Пятница 17:09
Черно-белый фильм показывает события 1962 года в Новочеркасске, где из-за жестких действий правительства во время разгона демонстрации рабочих погибли люди.
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