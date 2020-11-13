ЗАМАНА - Фильм Кончаловского о расстреле в Новочеркасске выдвинули на «Оскар»

Фильм Кончаловского о расстреле в Новочеркасске выдвинули на «Оскар»

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13 ноября, 2020. Пятница 17:09
Фильм Кончаловского о расстреле в Новочеркасске выдвинули на «Оскар»

Черно-белый фильм показывает события 1962 года в Новочеркасске, где из-за жестких действий правительства во время разгона демонстрации рабочих погибли люди.

Фильм режиссера Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!» выдвинут на премию «Оскар», рассказал руководитель Российского оскаровского комитета Владимир Меньшов, пишет ТАСС. «От России выбрали картину Кончаловского «Дорогие товарищи!», — отметил он.

 

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