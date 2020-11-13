Аккаунт пpoекта oпубликовал тизер-тpейлер, в кoтopoм можно увидеть, что сериал снят в стиле aмepикaнских ситкoмoв 1950-х гoдoв.
Disney назвал дату премьеры мини-сериала Marvel «»
- Автор Мадина
- 13 ноября, 2020. Пятница 08:09
Студия Marvel и сервис потокового вещания Disney+ объявили дату выхода мини-сериала «ВандаВижен». Премьера пройдет 15 января следующего года. Об этом сообщается в аккаунте сериала в Twitter.
A new era arrives. Marvel Studios’ #WandaVision, an Original Series, is streaming Jan. 15 on #DisneyPlus. pic.twitter.com/5pBd438tCi— WandaVision (@wandavision) November 12, 2020
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